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При сходе наледи с крыши жилого многоквартирного дома по ул. Авроры, 175 пострадала девочка-подросток.
МЧС СО напоминает об опасности схода снега с крыш!
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Новости /  Общество /  Социум  

МЧС СО напоминает об опасности схода снега с крыш!

22 января 2020 14:56
142
При сходе наледи с крыши жилого многоквартирного дома по ул. Авроры, 175 пострадала девочка-подросток.
В зимний период на крышах зданий скапливается большое количество снега. Во время оттепели происходит сход снежной наледи и сосулек, что может послужить причиной травматизма и даже гибели людей.

Так, 21 января в 23.40 в оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России по Самарской области поступило сообщение о сходе наледи с крыши жилого многоквартирного дома по ул. Авроры, 175. В результате происшествия пострадала девочка 2004 года рождения, которая для обследования была направлена в Самарскую городскую клиническую больницу №1 им. Н.И. Пирогова.

Чтобы избежать несчастных случаев в результате падения снега и сосулек, необходимо:

- не приближаться к крышам зданий, с которых возможен сход снега, и не позволять находиться в таких местах детям;

- при наличии ограждения, предупреждающих аншлагов (табличек) опасного места, не пытайтесь проходить за ограждение. Обойдите опасное место;

- не паркуйте под крышами домов автомобили;

- своевременно информируйте домоуправляющую компанию об образовании сосулек. Причиной образования сосулек может быть несвоевременная уборка снега с крыш, а также нарушенная теплоизоляция дома;

- самостоятельно не сбивайте снежную наледь и сосульки. Это может быть опасно и для человека, работающего на высоте, и для случайных прохожих;

Помните, что после падения снега, льда или сосулек с края крыши, снег и лед могут сходить и с остальных частей крыши. Поэтому, если на тротуаре видны следы ранее упавшего снега, или ледяные осколки, примите меры предосторожности и, по возможности, ограничьте пребывание в опасной зоне других людей;

Если во время движения по тротуару вы услышали наверху подозрительный шум – нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что там случилось. Возможно, это сход снега или ледяной глыбы. Нужно как можно быстрее прижаться к стене, козырёк крыши послужит укрытием, передает пресс-служба облМЧС. 



Фото:   пресс-служба облМЧС
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Комментарии


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