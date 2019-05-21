День открытых консультаций для садоводов пройдет в Кадастровой палате Самарской области

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22 мая 2019 года в рамках Всероссийской недели правовой помощи владельцам загородной недвижимости Кадастровая палата по Самарской области проведёт «День консультаций» для садоводов и огородников.В 2019 году вступил в силу Федеральный закон, который уже называют новой «дачной конституцией». Этот документ привнес значительные изменения в жизнь садоводов и огородников. Со стороны владельцев приусадебных хозяйств возникают вопросы, которые стали особенно актуальными с открытием дачного сезона и требуют разъяснений специалистов.Что можно строить на садовых участках?Как прописаться на даче?Нужно ли платить налог за теплицы?Как избежать излишнего налогового бремени и не попасть под штрафные санкции?Надо ли лицензировать скважины и колодцы?Что признается самостроем?Обратиться с вопросами можно по адресу в Самаре: ул. Ленинская, д. 25 а (с 10:00 до 17:00). Личные бесплатные консультации можно будет получить и во всех территориальных отделах Кадастровой палаты Самарской области по вопросам подачи документов на государственную регистрацию и кадастровый учёт, в том числе в электронном виде, использования электронных сервисов и услуг Росреестра, возможности применения Личного кабинета.