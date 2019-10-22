4121 заявка от жителей Самарской области поступила на конкурс управленцев «Лидеры России 2020»

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4 октября 2019 года Президент России, Председатель Наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» Владимир Путин поддержал запуск третьего сезона конкурса управленцев «Лидеры России» 2019-2020 гг. Старт заявочной кампании был дан в рамках первого заседания Наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей», который прошел в Сочи в образовательном центре «Сириус».«Меньше недели осталось до окончания приема заявок на участие в конкурсе управленцев «Лидеры России». На сегодняшний день мы получили 151 586 заявок из всех регионов России и 60 стран мира. Регистрация закроется 27 октября 2019 года в 23:59. Конкурсантам необходимо заполнить биографическую анкету и записать видеоинтервью. Помимо основного конкурса в этому году можно принять участие в одной из новых дополнительных специализаций: «Здравоохранение», «Наука», «Финансы и технологии», – сообщил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.Он добавил, что «28 октября уже начнется дистанционный этап». «Участники должны будут пройти ряд тестов, которые проверяют интеллектуальные способности, общие знания, управленческую готовность и потенциал».Лидером по количеству заявок стала Москва (19,26% от общего количества заявок на конкурс), на втором месте – Санкт-Петербург (8,14%), на третьем – Московская область (6,13%). В ТОП-10 регионов также вошли Свердловская область (3,34%), Краснодарский край (2,98%), Самарская область (2,72%), Республика Татарстан (2,70%), Нижегородская область (2,59%), Ростовская область (2,46%). Десятку замыкает Республика Башкортостан с показателем 2,44% от общего количества заявок.Победители конкурса получат образовательный грант в миллион рублей и возможность поработать с наставником из числа ведущих управленцев нашей страны.Конкурс состоит из следующих этапов:Этап 1: онлайн-регистрация участников: 4-27 октября; запись видеоинтервью (до 27 октября 2019 г.).Этап 2: дистанционный этап (октябрь–декабрь 2019 г.).Этап 3: очные полуфиналы в 8 федеральных округах (январь–март 2020 г.).Этап 4: суперфинал (март-апрель 2020 г.).Дополнительная информация на официальном сайте конкурса: ЛидерыРоссии.рф.Видеоматериалы, которые можно использовать:- Презентационный ролик конкурса «Лидеры России 2020».- Ролик конкурса «Лидеры России 2020» – «Дети про лидерство», передает пресс-служба облправительства.