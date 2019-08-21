Самарский государственный экономический университет примет участие в реализации нацпроектов

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Правительство региона держит на особом контроле ход реализации приоритетных национальных проектов в регионе. Губернатор Самарской областине раз обращал внимание чиновников на необходимость привлечения средних и высших учебных заведений к совместной работе.Соглашение со СГЭУ достигнуто по итогам первого этапа стратегического марафона по национальным проектам — уникального общественного форума, инициированного университетом.«Марафон — коммуникативная площадка для широкого обсуждения способов реализации и развития национальных проектов. Задача участников — сгенерировать новые направления развития национальных проектов: рассмотреть, с какими проблемами сталкивается и общество, и предприниматели» — пояснила, ректор СГЭУ.Первый этап стратегического марафона по национальным проектам при поддержке Дмитрия Азарова стартовал 25 июля 2019 года на площадке Молодежного форума «iВолга 2.0». В течение одного дня участники марафона провели цикл развивающих мероприятий, обсудили в режиме неформальной встречи стратегические задачи, стоящие перед Самарской областью, выработали конкретные предложения по реализации на территории региона нацпроектов.Так, в отношении нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», участники первого этапа стратегического марафона предложили не только разработать программы лояльности для предпринимателей, но и создать многоуровневую платформу школа-вуз-бизнес, а также единую площадку для обмена опытом и онлайн чек-листы по основным бизнес-процессам. Финалисты защищали свои проекты перед министром экономического развития и инвестиций Самарской областиПри поддержке Правительства Самарской области СГЭУ планирует организовать регулярное проведение общественных тематических форумов. Следующий этап марафона планируется провести в октябре 2019 года. Он будет посвящен нацпроекту «Наука», передает пресс-служба облправительства.