Об итогах заседания общественного экологического совета в Тольятти

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13 ноября в администрации Тольятти состоялось заседание общественного экологического совета под председательством первого заместителя главы города Игоря Ладыки. В нем приняли участие представители отраслевых ведомств, надзорных инстанций, городских предприятий, общественных организаций.

Директор Тольяттинской специализированной гидрометобсерватории Надежда Карпасова представила участникам результаты анализа многолетних данных метеорологических условий, способствующих концентрации и рассеиванию загрязняющих веществ в воздухе. Выводы исследования свидетельствуют о том, что из-за изменения погодных условий (снижение скорости ветра, количества осадков и повышение среднегодовой температуры) и увеличения плотности застройки города рассеивающая способность атмосферы в Тольятти со временем снижается. Это приводит к более частому возникновению периодов неблагоприятных метеоусловий. Учитывая неутешительные выводы метеорологов, членами Совета решено подготовить обращение к Губернатору Самарской области Дмитрию Азарову о недопустимости строительства на территории Тольятти новых производств, имеющих выбросы загрязняющих веществ в атмосферу и оказывающих значительное негативное воздействие на окружающую среду.

Руководитель управления природопользования и охраны окружающей среды департамента городского хозяйства Надежда Павлинова рассказала, что в ежедневном режиме за экологической ситуацией в городе можно следить на сайте администрации Тольятти - в разделе "Экологический атлас" http://eco.tgl.ru/ . Ресурс не только показывает объекты негативного воздействия, но и позволяет оценить уровень загрязнения воздуха и воды, радиационного загрязнения, уровень шума, а также показывает пункты приема ртутьсодержащих отходов, пластиковых бутылок и батареек. В соответствии с выводами Общественной экспертизы Совета НКО при Самарской Губернской Думе в 2016 году Тольятти признан передовым муниципалитетом в вопросе информирования населения об экологической ситуации. В настоящее время в рамках "Экологического атласа" совместно специалистами МФЦ и ТГУ разрабатывается дополнительный программный ресурс - "Результаты измерений передвижной экологической лаборатории".

На заседании были заслушаны доклады ООО "АКОМ-Инвест" и ЗАО "ФОСФОХИМ", которые отчитались о реализации экологической политики, в том числе о планируемых мероприятиях по снижению выбросов загрязняющих веществ. Как отметила Надежда Павлинова, к этим, как и к другим предприятиям будет приковано повышенное внимание. По итогам Совета руководству АО "АВТОВАЗ", ПАО "Тольяттиазот", ООО "АКОМ-Инвест, ОАО "Волгоцеммаш", ТЭЦ ВАЗа , ООО "Тольяттинский судоремонтный завод" предложено направить в департамент городского хозяйства информацию о планируемых мероприятиях по кардинальному снижению объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период до 2024 года. Это необходимо для формирования комплексного плана по снижению негативного воздействия на состояние воздуха, решение о подготовке которого ранее было также принято общественным экологическим советом.

В завершение заседания члены Совета избрали заместителя председателя органа из состава общественности. Им стал руководитель тольяттинского отделения Социально-экологического союза Андрей Крючков, передает пресс-служба администрации Тольятти.

Фото: пресс-служба администрации Тольятти