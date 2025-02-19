В Самарской области определились лучшие сборные лиги «КЭС-БАСКЕТ»

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При поддержке ПАО «Т Плюс» в Самаре прошли финальные матчи регионального этапа Чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ». По итогам игр определены лучшие баскетбольные команды школьников Самарской области. Представлять регион в финале чемпионата «КЭС-БАСКЕТ» будут девушки из Алексеевки (СК «Алекс») и юноши из Новокуйбышевска (СК «Олимпия»).

В чемпионате Самарской области в сезоне 2024-2025 гг. приняла участие 361 команда юношей и девушек из 214 общеобразовательных организаций всех муниципальных образований региона. За звание чемпионов в региональном финале боролись команды девушек школы села Алексеевка и школы №2 жд. станции Клявлино и команды юношей школы №7 из Новокуйбышевска и школы №148 из Самары.

Поддержать ребят в финале регионального этапа и наградить сильнейшие команды пришли первый заместитель министра – руководитель департамента физической культуры и спорта министерства спорта Самарской области Алексей Черняев, заместитель директора Самарского филиала ПАО «Т Плюс» по экономике и финансам Дмитрий Смородинов, президент Федерации баскетбола Самарской области Ольга Артешина, а также игроки баскетбольного клуба «Самара».

«Энергетики «Т Плюс» с 2007 года оказывают всестороннюю поддержку Школьной баскетбольной лиге «КЭС-БАСКЕТ». Благодаря этому начинанию все больше подростков выбирают занятия спортом, учатся преодолевать трудности, чувствовать ответственность за общий результат. Благодарю всех участников финала за яркую игру и самоотдачу, желаю командам-победительницам достойно выступить в финале чемпионата», — отметил Дмитрий Смородинов.

Победители регионального этапа уже в апреле примут участие в супер-финале Чемпионата.