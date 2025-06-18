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В Самаре прошёл расширенный штаб по подготовке к отопительному сезону

18 июня 2025 12:10
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В Самаре прошёл расширенный штаб по подготовке к отопительному сезону

17 июня глава Самары Иван Носков провел заседание штаба по подготовке к отопительному сезону. 

«Требования к управляющим компаниям по подготовке объектов к отопительному сезону с этого года изменились. Минэнерго России в новом документе уточнило, какие мероприятия необходимо обязательно провести каждой компании, обслуживающей дом, чтобы обеспечить надежное теплоснабжение в зимний период. Изменения касаются как технических аспектов подготовки, так и организационных моментов, например, ужесточения контроля за выполнением работ со стороны Государственной жилищной инспекции. Нам важно, чтобы самарские управляющие компании не остались один на один с новыми требованиями, поэтому штабы по подготовке к сезону будут проходить с обязательным присутствием Государственной жилищной инспекции региона», - сказал глава города Самара Иван Носков.

Управляющие компании и ТСЖ отчитались о завершили внутренних мероприятий по подготовке 40% домов Самары к новому отопительному сезону и переходу к регламентным работам совместно с ресурсоснабжающими компаниями. В Государственную жилищную инспекцию Самарской области начали поступать паспорта готовности многоквартирных жилых домов для их проверки.

 Этим летом специалисты «Т Плюс» заменят более 50 км теплосетей в областной столице включая плановые и аварийные работы. 

 МП «Инженерная служба» города Самара планово приводит в порядок теплосети общей протяженностью почти 6 км. Кроме того, профильные службы проверят оборудование и проведут необходимые работы на 117 муниципальных и ведомственных котельных для надежного теплоснабжения потребителей.

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