Сотрудники Самарского филиала ПАО «Т Плюс» приняли участие в восстановлении леса в Тольятти.

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Мероприятие прошло в рамках федеральной акции «Деревья – городам Т Плюс».

К экологической акции присоединились сотрудники Тольяттинской ТЭЦ, ТЭЦ ВАЗа и Тольяттинских тепловых сетей с членами семей. Их поддержали коллеги из Самары, Сызрани и АО «ЭнергосбыТ Плюс». Около 200 волонтеров энергокомпании высадили 5 тысяч сеянцев сосны на территории Тольяттинского лесничества. В общей сложности восстановление леса прошло на 4 гектарах.

«Энергетики традиционно вносят свой вклад в экологию региона. Межрегиональная акция проходит уже во всех городах присутствия компании. За последние годы мы высадили свыше 95 000 сеянцев сосны и березы на 28 гектарах леса», - отметил заместитель директора Самарского филиала «Т Плюс» по экономике и финансам Дмитрий Смородинов.

Напомним, что в 2022 году в «Т Плюс» утверждена ESG-стратегия для устойчивого развития регионов присутствия. В ее основе лежит решение экологических, социальных и управленческих проблем, благодаря чему бизнес улучшает жизнь клиентов и своих сотрудников.