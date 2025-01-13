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«РКС-Самара» информируют жителей города о работах на сетях водоснабжения на неделю

13 января 2025 09:44
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«РКС-Самара» информируют жителей города о работах на сетях водоснабжения на неделю

Большинство работ пройдёт без отключения воды, но в некоторых случаях перекрыть водоснабжение на несколько часов всё же придётся. Адреса сообщаем заранее и просим жителей при необходимости сделать запас воды.

На 14 января запланирован ремонт запорной арматуры на сетях диаметром 150 мм и 200 мм на пр. Кирова. Для этого с 10:00 до 13:00 холодная вода будет отключена по адресам: пр. Кирова, 316, 318, 320.

Также 14 января буден заменен узел на водопроводной линии диаметром 150 мм. Холодное водоснабжение будет отсутствовать с 10:00 до 17:00 по адресу: ул. Мориса Тореза, 101А.

Адрес установки бойлера: ул. Мориса Тореза, 101А.

15 января планируются работы по замене напорных задвижек диаметром 200 мм, разрезной задвижки диаметром 300 мм и участка трубы диаметром 200 мм. В связи с этим с 09:30 до 16:15  без ХВС будут адреса: ул. Воронежская, 137, 139, 141, 143, Московское шоссе, 161-173.

Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах - предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован.

Теги: РКС-Самара

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