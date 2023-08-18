Самарский врач-кардиолог назвала 5 причин начать регулярно заниматься спортом

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Регулярные физические упражнения способствуют укреплению сердца, улучшают кровообращение и повышают общую физическую выносливость.



Об этом рассказывает заведующая организационно-методическим отделом Самарского областного клинического кардиологического диспансера имени В.П. Полякова, врач-кардиолог Инна Скрипник:



«Укрепление сердца.

Физическая активность требует от сердца работать более интенсивно, тем самым способствует его укреплению. Регулярные тренировки помогают увеличить силу и эффективность сердечных мышц. А это улучшает его способность перекачивать кровь.



Улучшение кровообращения.

Физическая активность способствует расширению капилляров и улучшению кровотока. Это помогает доставлять больше кислорода и питательных веществ к мышцам и органам, а также удалять отходы и токсины из организма.



Снижение давления.

Регулярные тренировки могут помочь снизить артериальное давление. Физическая активность укрепляет стенки артерий и сосудов, улучшает их эластичность и способность расширяться и сужаться при необходимости.



Улучшение уровня холестерина.

Спорт помогает повысить уровень "хорошего" холестерина — элипопротеинов высокой плотности и снизить уровень "плохого" — липопротеинов низкой плотности. Это помогает предотвратить образование бляшек в артериях и снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.



Улучшение общей физической выносливости.

Регулярные тренировки способствуют улучшению общей физической выносливости. В этом случае сердце может работать более эффективно даже при повышенной нагрузке.



Наиболее благоприятными для сердца считаются динамические занятия:

дозированная ходьба,

скандинавская ходьба,

велопрогулки,

плавание».

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