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Регулярные физические упражнения способствуют укреплению сердца, улучшают кровообращение и повышают общую физическую выносливость.
Самарский врач-кардиолог назвала 5 причин начать регулярно заниматься спортом
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Самарский врач-кардиолог назвала 5 причин начать регулярно заниматься спортом

18 августа 2023 16:50
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Регулярные физические упражнения способствуют укреплению сердца, улучшают кровообращение и повышают общую физическую выносливость.

Регулярные физические упражнения способствуют укреплению сердца, улучшают кровообращение и повышают общую физическую выносливость.

 Об этом рассказывает заведующая организационно-методическим отделом Самарского областного клинического кардиологического диспансера имени В.П. Полякова, врач-кардиолог Инна Скрипник:

«Укрепление сердца.
Физическая активность требует от сердца работать более интенсивно, тем самым способствует его укреплению. Регулярные тренировки помогают увеличить силу и эффективность сердечных мышц. А это улучшает его способность перекачивать кровь.

Улучшение кровообращения.
Физическая активность способствует расширению капилляров и улучшению кровотока. Это помогает доставлять больше кислорода и питательных веществ к мышцам и органам, а также удалять отходы и токсины из организма.

Снижение давления.
Регулярные тренировки могут помочь снизить артериальное давление. Физическая активность укрепляет стенки артерий и сосудов, улучшает их эластичность и способность расширяться и сужаться при необходимости.

Улучшение уровня холестерина.
Спорт помогает повысить уровень "хорошего" холестерина — элипопротеинов высокой плотности и снизить уровень "плохого" — липопротеинов низкой плотности. Это помогает предотвратить образование бляшек в артериях и снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Улучшение общей физической выносливости.
Регулярные тренировки способствуют улучшению общей физической выносливости. В этом случае сердце может работать более эффективно даже при повышенной нагрузке.

Наиболее благоприятными для сердца считаются динамические занятия:
дозированная ходьба,
скандинавская ходьба,
 велопрогулки,
плавание».

 

Фото:   ru.freepik.com

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