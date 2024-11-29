Отрадненскую городскую больницу возглавила Ирина Назаркина

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29 ноября врио министра здравоохранения Самарской области Сергей Вдовенко совместно с главой города Отрадный Владимиром Чихиревым представил коллективу Отрадненской больницы нового руководителя – Ирину Назаркину. Ее стаж работы в системе здравоохранения - 30 лет, из них более 9 - военная служба, 22 года - на руководящих должностях.



Последние несколько лет Ирина Михайловна работала заместителем главного врача по медицинской части Самарской городской поликлиники № 1 Промышленного района.



Она является главным внештатным специалистом министерства здравоохранения Самарской области по организации первичной медико - санитарной помощи. Принимает активное участие в модернизации системы здравоохранения, в том числе занимается процессами внедрения информатизации в лечебные учреждения, созданием электронной амбулаторной карты.

Фото: минздрав СО