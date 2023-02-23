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Армен Бенян  лично осмотрел пострадавших в ДТП в Нефтегорском районе

23 февраля 2023 19:09
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Состояние 3 пациентов оценивается как крайне тяжёлое, 5 пациентов — тяжёлое, 2 — средней степени тяжести. 

Сегодня по поручению губернатора  Самарской области Дмитрия Азарова министр здравоохранения  проконтролировал организацию медицинской помощи пострадавшим в ДТП в Нефтегорском районе. Руководитель ведомства, врач-торакальный хирург Армен Бенян  лично осмотрел пострадавших.

Совместно со специалистами  санавиации,  ЦРБ и главными внештатными специалистами министерства здравоохранения по анестезиологии-реаниматологии, нейрохирургии, челюстно-лицевой хирургии определена   тактика лечения пациентов. 

Состояние 3 пациентов оценивается как крайне тяжёлое, 5 пациентов — тяжёлое, 2 — средней степени тяжести.  1 пациенту оказана необходимая медпомощь, он выписан на амбулаторное лечение.

В настоящее время 6 пациентов, в том числе подросток,  доставлены в областную больницу  в Самару для оказания специализированной помощи.

Под наблюдением врачей районной больницы находятся  4 пострадавших, им оказывается необходимая медицинская помощь, при стабилизации состояния они будут переведены в областную больницу.

Оказание медицинской помощи находится на контроле специалистов министерства здравоохранения региона.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина

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Состояние 3 пациентов оценивается как крайне тяжёлое, 5 пациентов — тяжёлое, 2 — средней степени тяжести. 
23 февраля 2023  19:09
Армен Бенян  лично осмотрел пострадавших в ДТП в Нефтегорском районе
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