Армен Бенян  лично осмотрел пострадавших в ДТП в Нефтегорском районе

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Сегодня по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова министр здравоохранения проконтролировал организацию медицинской помощи пострадавшим в ДТП в Нефтегорском районе. Руководитель ведомства, врач-торакальный хирург Армен Бенян лично осмотрел пострадавших.

Совместно со специалистами санавиации, ЦРБ и главными внештатными специалистами министерства здравоохранения по анестезиологии-реаниматологии, нейрохирургии, челюстно-лицевой хирургии определена тактика лечения пациентов.



Состояние 3 пациентов оценивается как крайне тяжёлое, 5 пациентов — тяжёлое, 2 — средней степени тяжести. 1 пациенту оказана необходимая медпомощь, он выписан на амбулаторное лечение.



В настоящее время 6 пациентов, в том числе подросток, доставлены в областную больницу в Самару для оказания специализированной помощи.

Под наблюдением врачей районной больницы находятся 4 пострадавших, им оказывается необходимая медицинская помощь, при стабилизации состояния они будут переведены в областную больницу.

Оказание медицинской помощи находится на контроле специалистов министерства здравоохранения региона.

Фото: минздрав СО