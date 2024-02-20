В Самарской области будут судить мужчину за убийство родного  дяди из-за невозвращенного долга 

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Следственным отделом Кинеля завершено расследование уголовного дела в отношении 27-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве.

По версии следствия, 27 августа 2023 года между обвиняемым и его родным дядей 1967 года рождения произошла ссора из-за невозвращенного долга, в ходе которой племянник нанес родственнику несколько ударов колющим предметом в область шеи. От полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.

В настоящее время собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

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