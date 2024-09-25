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В Жигулевске 40-летний мужчина незаконно удерживал в своем доме 9-летнюю девочку

25 сентября 2024 23:05
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Кроме того, ребенку были причинены телесные повреждения.

Собранные следственным отделом Жигулевска доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 40-летнему местному жителю. Он признан виновным  по статьям "Незаконное лишение человека свободы" и "Угроза убийством".

Установлено, что в июле 2023 года он, используя беспомощное состояние 9-летней девочки в силу ее возраста, обманным путем завел ее к себе в дом, где незаконно удерживал.  Кроме того, ребенку были причинены телесные повреждения.

Девочку быстро нашли родственники и забрали из дома. Ребенку своевременно была оказана медицинская помощь, в связи с чем в настоящее время угроза для ее жизни и здоровья отсутствует.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

 

Фото:   пресс-служба СУ СКР СО

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