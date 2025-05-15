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Тольяттинец украл из магазина семь сотовых телефонов и три ноутбука

15 мая 2025 14:53
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На сумму более 1 700 000 рублей.

В апреле текущего года в отдел полиции по Автозаводскому  району Тольятти обратился представитель сетевого магазина, который сообщил, что неизвестный похитил семь сотовых телефонов и три ноутбука.

Согласно представленным документам, причиненный ущерб торговой точки составил более 1 700 000 рублей.

Кроме того, сотрудники уголовного розыска опросили работников местных ломбардов с целью розыска похищенного. В одной из скупок полицейские обнаружили и изъяли часть похищенного из магазина. Вскоре полицейские установили личность предполагаемого вора. Им оказался местный  житель  1997  года рождения, ранее не судимый.  

Установив точное местонахождение злоумышленника, сотрудники уголовного розыска выехали в служебную командировку на территорию Республики Татарстан, где и задержали подозреваемого.

Полицейские выяснили, что молодой человек использовал весьма нестандартный способ совершения кражи: в вечернее время, перед закрытием магазина, злоумышленник спрятался за рекламный баннер, дождавшись когда работники покинут помещение, мужчина совершил хищение дорогостоящей техники. Затем разбив стекло оконной рамы, выбежал с похищенным на улицу и скрылся.

В ходе опроса задержанный вину в совершении противоправного  деяния признал, раскаялся и выразил готовность сотрудничать со следствием. Мужчина пояснил, что некоторую часть украденного продал  случайным   прохожим, а что-то сдал в ломбард. Полученные денежные средства он потратил на собственные нужды. В настоящее время часть украденной техники уже возвращена законному владельцу,  судьба остального похищенного устанавливается.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение". Расследование продолжается. В настоящее время сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:  пресс-служба ГУ МВД СО

Теги: Тольятти Уголовное дело

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