Тольяттинец украл из магазина семь сотовых телефонов и три ноутбука

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В апреле текущего года в отдел полиции по Автозаводскому району Тольятти обратился представитель сетевого магазина, который сообщил, что неизвестный похитил семь сотовых телефонов и три ноутбука.

Согласно представленным документам, причиненный ущерб торговой точки составил более 1 700 000 рублей.

Кроме того, сотрудники уголовного розыска опросили работников местных ломбардов с целью розыска похищенного. В одной из скупок полицейские обнаружили и изъяли часть похищенного из магазина. Вскоре полицейские установили личность предполагаемого вора. Им оказался местный житель 1997 года рождения, ранее не судимый.

Установив точное местонахождение злоумышленника, сотрудники уголовного розыска выехали в служебную командировку на территорию Республики Татарстан, где и задержали подозреваемого.

Полицейские выяснили, что молодой человек использовал весьма нестандартный способ совершения кражи: в вечернее время, перед закрытием магазина, злоумышленник спрятался за рекламный баннер, дождавшись когда работники покинут помещение, мужчина совершил хищение дорогостоящей техники. Затем разбив стекло оконной рамы, выбежал с похищенным на улицу и скрылся.

В ходе опроса задержанный вину в совершении противоправного деяния признал, раскаялся и выразил готовность сотрудничать со следствием. Мужчина пояснил, что некоторую часть украденного продал случайным прохожим, а что-то сдал в ломбард. Полученные денежные средства он потратил на собственные нужды. В настоящее время часть украденной техники уже возвращена законному владельцу, судьба остального похищенного устанавливается.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение". Расследование продолжается. В настоящее время сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО