Судебные приставы изъяли электросамокат у студента после ДТП в Москве

124

Судебные приставы изъяли электросамокат у студента-дизайнера после ДТП, сообщается на официальном сайте управления ФССП по Москве, передает РИА Новости.

Уточняется, что инцидент произошел на западе столицы. Молодой человек, управляя электросамокатом в нетрезвом состоянии, совершил наезд на пожилую женщину.

"В связи с повторным характером правонарушения суд <...> постановил изъять транспортное средство, использованное при совершении преступления, в собственность государства", — говорится в сообщении.

При вынесении приговора суд руководствовался статьей 264.1 Уголовного кодекса. Молодому человеку также запретили управлять транспортными средствами в течение полутора лет.

Фото: freepik.com