Самарец признан виновным в возбуждении ненависти в отношении сотрудников правоохранительных ведомств

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Собранные третьим отделом по расследованию особо важных дел Самарской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора местному жителю. Он признан виновным по статье "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства".

Установлено, что в мае 2024 года мужчина под постом в одном из мессенджеров разместил комментарии, в которых в соответствии с заключением судебной лингвистической экспертизы имеется негативная оценка группы лиц, объединенных по признаку принадлежности к органам, осуществляющим государственную власть, высказывания содержащие утверждения о совершении насильственных и враждебных действий в отношении указанных лиц и их родственников, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Приговором суда осужденному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев, с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

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