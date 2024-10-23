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Самарец признан виновным в возбуждении ненависти в отношении сотрудников правоохранительных ведомств

23 октября 2024 16:13
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Приговором суда осужденному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев, с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Собранные третьим отделом по расследованию особо важных дел Самарской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора местному жителю. Он признан виновным по статье "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства".

Установлено, что в мае 2024 года мужчина под постом в одном из мессенджеров разместил комментарии, в которых в соответствии с заключением судебной лингвистической экспертизы имеется негативная оценка группы лиц, объединенных по признаку принадлежности к органам, осуществляющим государственную власть, высказывания содержащие утверждения о совершении насильственных и враждебных действий в отношении указанных лиц и их родственников, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Приговором суда осужденному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев, с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

 

Фото:   pxhere.com

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