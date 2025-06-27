Девять лет в колонии проведет женщина, задержанная полицейскими в посёлке Петра-Дубрава за незаконный оборот наркотиков

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Приговор Волжского районного суда Самарской области вступил в законную силу.

В начале прошлого года сотрудникам полиции Отдела МВД России по Волжскому району поступила информация о том, что местная жительница 1992 года рождения причастна к незаконному обороту наркотиков.

Для проверки полученных сведений оперуполномоченные организовали и провели мероприятия, в ходе которых задержали женщину в посёлке Петра-Дубрава. В присутствии понятых при проведении обследования её жилища в выдвижном ящике шкафа полицейские обнаружили и изъяли электронные весы, рулон изоляционной ленты, фольгированную бумагу, свёрток с порошкообразным веществом и телефон с фотографиями участков местности с географическими координатами. Как установили сотрудники полиции, данные в телефоне указывали на тайники — закладки, где оперуполномоченные также обнаружили свёртки, подобные изъятому в квартире.

В Экспертно-криминалистическом центре ГУ МВД России по Самарской области специалисты установили, что вещество в свёртках является наркотическим средством — мефедрон.

Злоумышленница пояснила следователю, что за вознаграждение получала от анонимного куратора через тайники партии наркотиков, которые расфасовывала на более мелкий вес, упаковывала и раскладывала по городу. В очередной раз довести до конца свой преступный умысел не смогла, так как её задержали оперативники.

Следственным отделом Отдела МВД России по Волжскому району подозреваемой вручена копия обвинительного заключения. В ходе предварительного расследования следователем полиции назначен и проведён ряд сложных комплексных экспертиз, установлены и допрошены свидетели, проведены обыски, собран характеризующий материал, выделены в отдельное производство материалы проверки в отношении лиц, организовавших деятельность обвиняемой и сбывших ей запрещённые вещества.

Волжский районный суд доказательства, собранные полицейскими, признал достаточными для вынесения обвинительного приговора. Женщине, с учётом всех обстоятельств по делу, назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО