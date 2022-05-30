Житель Жигулевска незаконно наловил стерляди на 1 млн рублей

41

В рамках проведения операции «Нерест» сотрудники ОМВД России по городу Жигулевску в акватории района реки Волга задержали мужчину, который с моторной лодки осуществлял стерляди ставной рыболовной сетью.

Сотрудниками полиции установлена личность задержанного, изъяты улов в размере 120 экземпляров стерляди (рыбы, занесенной в Красную книгу), сети, мотор и лодка. Должностным лицом Росрыболовства дано заключение о нецелесообразности возвращения рыб в естественную среду обитания, после чего они переданы на ответственное хранение в организацию, имеющую холодильное оборудование.

В ходе опроса ранее не судимый житель Жигулевска 1972 года рождения вину в совершении противоправного деяния признал в полном объеме.

В соответствии с законодательством, полицейскими установлено, что ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, составил свыше 1 миллиона рублей.

Отделением дознания Отдела МВД России по г. Жигулевску в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, причинившие особо крупный ущерб). Санкция инкриминируемой подозреваемому статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до одного миллиона рублей, либо лишения свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Одним из принципов, на котором основывается законодательство о рыболовстве, является приоритет сохранения водных биоресурсов и их рационального использования, сообщает облМВД.