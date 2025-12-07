В ГД предложили налоговый вычет на детские товары для семей с детьми до трёх лет

Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР направили на заключение в правительство законопроект о введении социального налогового вычета на детские товары для семей с детьми в возрасте до трёх лет.

«Предлагается дополнить ст. 219 Налогового кодекса России новым подпунктом, устанавливающим социальный налоговый вычет на приобретение товаров для детей в возрасте до трёх лет, включая одежду, обувь, мебель, предметы ухода и гигиены, средства безопасности, игрушки, а также на оплату услуг по присмотру и уходу за детьми», — приводит фрагмент документа РИА Новости.

Семьи при уплате НДФЛ по налоговой ставке в размере 13% смогут вернуть 13% от расходов на товары и услуги для детей до трёх лет на максимальную сумму 150 тыс. рублей в год. Максимальный размер вычета составит 19,5 тыс. рублей.

«Малыши ещё не ходят ни в секции, ни в кружки, ни в школы... Таким родителям необходим иной полноценный механизм поддержки», — уточнил лидер партии Леонид Слуцкий.

Минтруд ранее отметил, что семейную налоговую выплату в 2026 году получат 7,3 млн работающих родителей, которые воспитывают около 11 млн детей.