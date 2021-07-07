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С 7 по 9 июля на Камчатке объявлен трёхдневный траур

7 июля 2021 09:22
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С 7 по 9 июля на Камчатке объявлен трёхдневный траур

На Камчатке продолжаются поиски в районе крушения пассажирского самолета Ан-26, сообщили в краевом главке МЧС. По последним данным, найдены тела девяти погибших. Всего на борту находились 22 пассажира и шесть членов экипажа, выживших нет.

Ан-26, принадлежащий компании "Камчатское авиапредприятие" и выполнявший рейс Петропавловск-Камчатский – Палана, разбился накануне при заходе на посадку.

Рассматриваются три версии крушения: плохая погода, техническая неисправность и ошибка пилотирования.

С 7 по 9 июля на всей территории региона объявлен трёхдневный траур, сообщает Радио Маяк.

Теги: авиапроисшествия Ан-26 Камчатка

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