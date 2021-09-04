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Тур на Камчатку будет стоить от 35 тысяч рублей

4 сентября 2021 11:24
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Тур на Камчатку будет стоить от 35 тысяч рублей

Включая перелет Москва – Петропавловск. Об этом рассказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов РИА Новости на Восточном экономическом форуме. По его словам, чартерные программы готовятся с крупным оператором, и в 2022 году их планируют запустить. Это доступный туризм, отметил Солодов. Он добавил, что сейчас прорабатываются детали, точные параметры туров будут объявлены осенью.

Весной по поручению премьера Михаила Мишустина вице-премьер Дмитрий Чернышенко летал на Дальний Восток разобраться с вопросом развития туристического потенциала Камчатского края. Правительственная делегация оценила инфраструктуру полуострова, потенциал роста турпотока, осмотрела Долину гейзеров, вулканы Узон и Карымский.

Фото: pixabay.com

Теги: внутренний туризм Камчатка

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