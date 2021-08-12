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МИ-8 упал в Кроноцком заповеднике на Камчатке

12 августа 2021 09:12
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МИ-8 упал в Кроноцком заповеднике на Камчатке

Восемь из шестнадцати человек, которые летели на упавшем на Камчатке вертолете, пока не найдены. Об этом ТАСС сообщил Дмитрий Черных – коммерческий директор авиакомпании "Витязь-Аэро", которой принадлежал упавший Ми-8. Спасенных при падении Ми-8 на Камчатке доставили в краевую больницу в Петропавловске-Камчатском.

Ранее вертолетом их привезли в краевую столицу с места ЧП. Еще трое остались в поселке Озерновский, который находится неподалеку от места крушения. Ранее власти сообщали, что двое из спасенных – в тяжелом состоянии.

12 августа вертолет упал в Курильское озеро на юге Камчатки. На борту Ми-8 находились три члена экипажа и 13 пассажиров, один из них ребенок – туристы из Санкт-Петербурга и Москвы. На борту вертолета находился журналист и экономист Николай Корженевский, он выжил. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах. Корженевский ранее вел программу "Экономика. Курс дня" на телеканале "Россия-24".

По факту крушения вертолета возбуждено уголовное дело. Совладельцем авиакомпании, которой принадлежит Ми-8, является депутат заксобрания Камчатки Игорь Редькин, который 10 августа признался в убийстве человека по неосторожности и был задержан.

Фото: МЧС РФ

Теги: авиапроисшествия Камчатка Ми-8

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