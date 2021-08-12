Причиной падения МИ-8 на Камчатке, возможно, стала ошибка экипажа

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Причиной падения вертолета Ми-8 в Курильское озеро на Камчатке, по предварительным данным, стала ошибка экипажа. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах. В условиях густого тумана, в которых вертолет снижался, экипаж мог допустить ошибку и произвел посадку фактически на водную поверхность. Ми-8 практически за секунды пошел на дно. Выжили те, кто смог сразу сориентироваться и выплыть с глубины от 1 метра до 10.

По словам собеседника агентства, никаких сбоев в работе техники, по предварительным данным, не фиксировалось.

Вертолет компании "Витязь-Аэро", в котором находились 16 человек, в том числе 13 пассажиров, упал в озеро в Кроноцком заповеднике. Спаслись 8 человек, включая двух членов экипажа. Судьба командира воздушного судна, семи пассажиров, в том числе ребенка, пока неизвестна.

Четверо пострадавших находятся в краевой больнице, двое из них в реанимации.

Власти Камчатского края обратилось за помощью к Минобороны в поиске пассажиров вертолета. Его обломки находятся на глубине более 130 метров, где водолазы МЧС не могут работать. Военные подтвердили, что направят подводные роботизированные аппараты. По факту крушения возбуждено уголовное дело.