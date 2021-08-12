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Причиной падения МИ-8 на Камчатке, возможно, стала ошибка экипажа

12 августа 2021 14:05
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Причиной падения МИ-8 на Камчатке, возможно, стала ошибка экипажа

Причиной падения вертолета Ми-8 в Курильское озеро на Камчатке, по предварительным данным, стала ошибка экипажа. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах. В условиях густого тумана, в которых вертолет снижался, экипаж мог допустить ошибку и произвел посадку фактически на водную поверхность. Ми-8 практически за секунды пошел на дно. Выжили те, кто смог сразу сориентироваться и выплыть с глубины от 1 метра до 10.

По словам собеседника агентства, никаких сбоев в работе техники, по предварительным данным, не фиксировалось.
Вертолет компании "Витязь-Аэро", в котором находились 16 человек, в том числе 13 пассажиров, упал в озеро в Кроноцком заповеднике. Спаслись 8 человек, включая двух членов экипажа. Судьба командира воздушного судна, семи пассажиров, в том числе ребенка, пока неизвестна.

Четверо пострадавших находятся в краевой больнице, двое из них в реанимации.

Власти Камчатского края обратилось за помощью к Минобороны в поиске пассажиров вертолета. Его обломки находятся на глубине более 130 метров, где водолазы МЧС не могут работать. Военные подтвердили, что направят подводные роботизированные аппараты. По факту крушения возбуждено уголовное дело.

Теги: авиапроисшествия Камчатка Ми-8

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