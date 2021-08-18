На Камчатке турист группы, два члена которой погибли, провел ночь рядом с телом погибшего на вулкане депутата

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Участник туристической группы, два члена которой погибли, сорвавшись при восхождении на вулкан Ключевская Сопка на Камчатке, провел ночь рядом с телом одного из погибших, передают "Известия". Об этом в среду, 18 августа, рассказал РЕН ТВ Роман Кенцис, еще один турист из группы.

По его словам, сначала на высоте 4.5 км оступился и сорвался Александр Филяев.

«Два человека из нашей группы, Владимир и Андрей, пошли вниз по леднику посмотреть, насколько все серьезно. Они увидели Сашу и поняли, что он погиб. В какой-то из этих моментов сорвался еще и Андрей», — заявил он.

Речь идет о депутате горсовета Железногорска Андрее Закалине. После того как Закалин также сорвался, к нему спустился Владимир, чтобы проверить, можно ли тому помочь, но убедился, что он умер.

Ему пришлось провести наедине с телом погибшего всю ночь, при этом у туриста с собой не было еды и воды, а телефон разрядился. Выбираться ему пришлось самостоятельно из-за того, что помощи не было длительное время.

«Владимир сейчас в лагере, чувствует себя удовлетворительно. Вид у него, мягко говоря, уставший. Он провел ночь со вторым погибшим, он его нашел и ждал рядом, чтобы можно было обозначить место. Он замерз и оголодал», — уточнил собеседник телеканала.

Фото: РИА Новости/В. Фертиков/"Известия"