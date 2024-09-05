Путин назвал Дальний Восток флагманом РФ в новой экономической реальности

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Президент России Владимир Путин сообщил 5 сентября на пленарном заседании IX Восточного экономического форума (ВЭФ-2024), что Дальний Восток является приоритетом на весь XXI век, пишут "Известия".

От того, как будет развиваться Дальний Восток, во многом зависит дальнейшее развитие страны, подчеркнул он.

«По сути, сегодня Дальний Восток безо всякого преувеличения стал важнейшим фактором укрепления позиций России в мире, нашим флагом в новой глобальной экономической реальности. И от того, как будет развиваться Дальний Восток, во многом зависит будущее всей нашей страны», — сказал Путин.

По словам российского лидера, основные деловые связи и торговые маршруты всё больше переориентируются на Восток и Глобальный Юг. Дальневосточные регионы дают прямой выход на перспективные рынки, а также позволяют «преодолевать те барьеры, которые пытаются навязать всему миру западные элиты». Кроме того, они являются пространством для запуска проектов и формирования новых отраслей.

Путин также сообщил, что на последних трех ВЭФ было подписано больше тысячи соглашений на сумму свыше 10,5 трлн рублей.

«Словом, Восточный экономический форум по праву стал признанной площадкой для установления прочных деловых контактов и обсуждения стратегических вопросов развития российского Дальнего Востока и всего Азиатско-Тихоокеанского региона», — заключил президент РФ.