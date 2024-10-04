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Нашли похищенного из Ярославского зоопарка кенгуренка

4 октября 2024 09:12
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В Королеве нашли похищенного из Ярославского зоопарка кенгуренка

Сотрудники полиции задержали мужчину, похитившего трех детенышей кенгуру из зоопарков в Ярославской и Калужской областях. Двух животных, в том числе кенгуренка Кроша, удалось спасти, одного нашли мертвым. Злоумышленник четыре года находился в федеральном розыске. 

Из-за смерти кенгуренка похитителю грозит еще пять лет лишения свободы из-за жестокого обращения с животными. Он рассказал, что собирался обменять всех кенгурят на редкую обезьянку у частного коллекционера из Подмосковья.

Кенгуренка Кроша подозреваемый успел передать частнику. Вечером 3 октября живого детеныша нашли в подмосковном Королеве сотрудники полиции, пишут "Известия".

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