МЧС 2 октября проведет проверку системы оповещения по всей России

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МЧС в среду проверит во всех российских регионах работу систем оповещения.

По данным МЧС, намеченная на 2 октября проверка муниципальных и региональных систем оповещения является плановой.

"На одну минуту будет замещен эфир радио- и телеканалов", – указывается в сообщении спасательного ведомства в его Telegram-канале.

Согласно информации МЧС, будет подан сигнал гражданской обороны «Внимание всем!» Этот сигнал призван оповестить людей о чрезвычайной ситуации, в том числе о стихийном бедствии или крупномасштабной аварии.

О предыдущей плановой всероссийской проверке систем оповещения с запуском сирен и громкоговорителей МЧС информировало в марте, пишет Смотрим.