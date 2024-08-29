Землю накрыла очередная магнитная буря

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Минувшей ночью на Земле началась новая магнитная буря. Ее интенсивность колеблется от слабой до средней.

"Наша планета второй день подряд подвергается воздействию магнитной бури. Геомагнитное поле повысилось около трех часов ночи", – рассказал в своем Telegram-канале специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус, пишет Смотрим.

Интенсивность бури – слабая или средняя. По прогнозам, уровень возмущения магнитного поля Земли расти не будет. В ближайшие часы действие магнитной бури прекратится, уточнил Леус.