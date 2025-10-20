Редкая комета Lemmon приблизится к Земле 21 октября 2025

108

Ночью 21 октября жители России станут свидетелями редкого астрономического события — комета Lemmon достигнет максимальной яркости и приблизится к Земле на минимальное расстояние. Следующая возможность увидеть эту комету представится только через 1350 лет.

Комета Lemmon была открыта совсем недавно — 3 января 2025 года в американской обсерватории Маунт-Леммон. Это часть большого проекта Catalina Sky Survey, где астрономы круглосуточно сканируют небо в поисках астероидов и комет, которые могут приблизиться к Земле.

Настоящая уникальность этой кометы в ее редкости: она возвращается к Солнцу раз в 1350 лет. Последний раз ее могли видеть люди в VII веке — во времена раннего Средневековья, когда строились первые замки и писались хроники. А следующий визит случится только через тысячу лет, уже в далеком будущем.

К сожалению, увидеть комету простым взглядом без бинокля или телескопа не получится — даже в пик яркости 8 ноября она достигнет лишь восьмой звездной величины. Это слишком тускло для человеческого глаза: для невооруженного наблюдения нужно минимум 6-7 величина, а идеально — ярче. Комета будет заметна только с оптикой — подойдет любительский телескоп или камера. Главное условие — надежно закрепить оборудование на штативе.

С 20 ноября она окончательно скроется в вечерних сумерках, уходя за горизонт. До этого ищите ее в созвездиях Змеи, Геркулеса и Змееносца. Лучшее время — после заката, на чистом горизонте. Если небо ясное и без светового загрязнения, бинокль даст шанс поймать слабый «хвостик». Для голого глаза — увы, комета останется невидима, пишет Ура.ру