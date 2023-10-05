Из Самары в Волгоград отправится поезд в рамках проекта «Вагон знаний. Главный урок истории»

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6 октября на первой платформе железнодорожного вокзала Самара в 15:30 (время местное) состоится торжественное отправление двухэтажного тематического поезда в Волгоград в рамках проекта «Вагон знаний. Главный урок истории». Мероприятие приурочено к празднованию 80-летия со дня Победы в Сталинградской битве и 20-летию со дня основания ОАО «РЖД».

В торжественном отправлении тематического поезда примут участие начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев и депутат Государственной думы РФ Александр Хинштейн.

Специально для этой поездки железнодорожники подготовили двухэтажный комфортабельный состав, украшенный снаружи георгиевскими лентами, а внутри – фотографиями и историческими документами времен войны. Проводники поезда будут одеты в форменную одежду военных лет. В пути следования с детьми будут работать реконструкторы военно-исторического общества, которые будут рассказывать путешественникам об истории России во времена Великой Отечественной войны.

За время поездки участники проекта посетят памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане, где узнают об истории сражения и создании мемориального комплекса, и станут свидетелями экспозиции «Оружие Победы» в музее-панораме и посетят другие достопримечательности Волгограда. 8 октября поезд прибудет обратно в Самару.