В Самарской области около ГЭС перекроют М-5

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На этой неделе, 15 и 16 декабря, в Самарской области ограничат движение на дороге федерального значения. Речь идет о перекрытии М-5.

— Полное ограничение движения на участке с 974+050 км по 974+380 км Жигулевской ГЭС — филиала ПАО «РусГидро» на территории Тольятти запланировано 15 декабря с 10:30 до 10:35, с 11:30 до 11:35, с 12:30 до 12:35, с 13:30 до 13:35; 16 декабря с 10:30 до 10:35, с 11:30 до 11:35, с 12:30 до 12:35, — сообщили ФКУ «Поволжуправтодор».

Дорогу перекроют из-за необходимости демонтажа и монтажа проводов высоковольтной линии в месте пересечения с автомобильной дорогой М-5 «Урал» на 974-м км. К слову, по этой же причине проезд по М-5 закрывали около ГЭС примерно месяц назад, пишет 63.ру.