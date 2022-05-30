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Маршрут скоростной «Ласточки» продлят до ж/д вокзала в Тольятти

30 мая 2022 13:24
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Маршрут скоростной «Ласточки» продлят до ж/д вокзала в Тольятти

В Самарской области планируют скорректировать маршрут следования скоростного поезда «Ласточка». Сейчас он курсирует до Жигулевска. В ближайшее время электричка начнет ходить до железнодорожного вокзала в Тольятти. Об этом стало известно на совещании в правительстве с участием руководства КбшЖД.

— Для удобства пассажиров рассматривается возможность продления маршрутов городского транспорта до вокзала Тольятти. Работу автобусов планируется синхронизировать с расписанием электропоездов, — сообщили в правительстве Самарской области.
Первый вице-губернатор Виктор Кудряшов предложил продлить маршрут «Ласточки» в тестовом режиме. Эксперимент продлится около трех месяцев. За это время власти намерены оценить востребованность маршрута и пассажиропоток на нем. Если жители будут активно им пользоваться, то, возможно, скоростной поезд продолжит работать в подобном режиме и дальше, пишет Самара-КП.

 

Теги: В центре внимания Городской транспорт

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