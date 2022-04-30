1 мая в Самаре усилят работу общественного транспорта

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В воскресенье, 1 мая, в областной столице пройдет мероприятие, посвященное Празднику Весны и Труда. Торжество запланировано на площади Куйбышева. Для обеспечения удобства горожан в этот день работа транспорта будет усилена.

Вечером трамваи №№ 3, 5, 20, 22 будут ходить чаще, пиковый интервал движения обещают минимальный. Планируется, что на разных маршрутах он составит от 5 до 10 минут.

Дополнительный подвижной состав организуют и после праздника. Автобусы маршрутов №№ 1, 24, 26, 34, 37, 41, 47, 67 традиционно будут ожидать пассажиров вблизи периметра площади имени Куйбышева. Транспорт будет стоять на улице Самарской в границах улиц Красноармейской и Льва Толстого до 21:30, об этом сообщили в Дептрансе.

Стала известна праздничная программа на 1 мая в Самаре. В 2022 году не будет шествия трудовых коллективов. Зато состоится квест, посвященный людям, трудящимся на различных предприятиях 63 региона. Он начнется в 17:00. А через час, в 18:00, на площади имени Куйбышева зазвучат песни. В концерте примут участие творческие коллективы Самарской област, пишет ГТРК Самараи.