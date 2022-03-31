1 марта 2022 года вступят в силу новые правила регистрации плавсредств

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В Самарской области зарегистрировано более 44 тысяч маломерных судов. Все их владельцы в перспективе должны будут получить судовые билеты нового образа, а каждому судну, подлежащему регистрации, будет присвоен индивидуальный QR-код. Новые правила, утверждённые приказами МЧС России, вступили в силу 1 марта этого года.

В прямом эфире в студии ГТРК «Самара» начальник Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Самарской области Александр Старов рассказал о нововведениях, отметив, что будет создан единый электронный реестр плавсрдеств.

«Сейчас судовые билеты выдаются в электронном виде. Есть возможность распечатать билет и заверить копию в подразделении ГИМС. На судовом билете есть QR-код, который можно показать со смартфона или планшета. Если нет возможности или желания пользоваться электронной версией, можно просто распечатать судовой билет и возить с собой. QR-код имеет большую степень защиты, считать его можно специальным устройством, которое есть только у инспекторов ГИМС», - рассказал Александр Старов.

Данная система внедряется для удобства всех сторон – и владельцев судов, и органов контроля. Причем регистрацию можно пройти абсолютно в любом подразделении ГИМС России, не привязываясь к месту регистрации плавсредства.

«Например, человек зарегистрировал лодку в Самаре и уехал жить в Астрахань. Ему нужно поменять двигатель. В этом случае он обращается в любое наше подразделение в Астрахани и получает услугу. Это принципиальное изменение, которое вступило в силу в марте», - отметил представитель ведомства в прямом эфире в студии ГТРК «Самара».

Еще одно важное ноу-хау – упрощение процедуры перерегистрации лодки. В случае купли-продажи прежний хозяин плавсредства освобожден от обязанности снимать его с регистрации в ГИМС. А вот новый владелец в течение месяца после покупки должен обратиться в официальный орган и зарегистрировать лодку на себя. При такой системе исключена возможность снятия судна с учёта. Автоматически данные о новых собственниках будут передаваться и в налоговые органы.

Важно отметить, что документы прежнего образца будут действительны и дальше. А в случае любого регистрационного действия или прохождения технического освидетельствования, хозяин лодки получит судовой билет нового образца.

Начальник Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Самарской области Александр Старов также оценил ситуацию по мартовскому ледоходу, отметив, что пребывание на льду на всех водных объектах региона в настоящее время представляет опасность.