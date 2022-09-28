За сутки в Самарской области заболел еще 2001 человек

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За минувшие сутки в РФ выявлено 40 017 новых случаев коронавируса, 2 001 — в Самарской области.

За последние сутки в России госпитализировано 3 300 человек, 112 – в Самарской области.

Умерли за это время 111 жителей России, из них 3 – в Самарской области.

Выздоровели за сутки с 27 по 28 сентября 2022 года в стране 61 515 человек, в регионе — 2 245 человек.

С начала пандемии в России коронавирусом заразился 20 909 731 житель, умерли 387 054 человека, выздоровели 19 921 826 человек.

В Самарской области за все время ковидом заболели 458 496 жителей, умерли 8 023 пациента, выздоровели 432 509 человек.