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В Самарской области до 28 апреля продлили ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса

14 апреля 2021 13:16
167
В Самарской области до 28 апреля продлили ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса

В Самарской области до 28 апреля продлили ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. Во вторник, 13 апреля, губернатор Дмитрий Азаров подписал соответствующее постановление.

Ограничения касаются жителей старше 65 лет. Для них продлили режим самоизоляции. Ранее он действовал до 14 апреля включительно, а теперь этот срок увеличили еще на две недели.

Также постановление продлевает ограничения на проведение спортивных мероприятий. Речь идет о количестве посетителей соревнований. Их должно быть не более 50 % от общей вместимости спортобъекта. Новый срок действия этого требования - до 28 апреля.

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