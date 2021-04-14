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В Самарской области до 28 апреля продлили ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. Во вторник, 13 апреля, губернатор Дмитрий Азаров подписал соответствующее постановление.



Ограничения касаются жителей старше 65 лет. Для них продлили режим самоизоляции. Ранее он действовал до 14 апреля включительно, а теперь этот срок увеличили еще на две недели.



Также постановление продлевает ограничения на проведение спортивных мероприятий. Речь идет о количестве посетителей соревнований. Их должно быть не более 50 % от общей вместимости спортобъекта. Новый срок действия этого требования - до 28 апреля.