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В Самарской области пройдет региональный этап всероссийского конкурса социальной рекламы антинаркотической направленности

8 января 2025 12:20
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В Самарской области пройдет региональный этап всероссийского конкурса социальной рекламы антинаркотической направленности

С 10 января по 20 февраля в Самарской области проводится региональный этап всероссийского конкурса социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни. Его цель – привлечение внимание общественности к проблеме незаконного оборота наркотических средств, формирование в обществе негативного отношения к незаконному потреблению таких средств.

В конкурсе три номинации:
✅ лучший макет наружной социальной рекламы, направленной на снижение спроса на наркотики
✅ лучший видеоролик антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни
✅ лучший видеоролик антинаркотической направленности для соцсетей

Участниками могут стать все желающие жители региона, разделяющие идеи здорового образа жизни. Работы размещаются в облачном хранилище, ссылки принимаются по почте saonon@mail.ru до 15 февраля. Три лучшие работы от каждого региона выйдут в финал всероссийского конкурса.

 Организатор конкурса – главное управление МВД России по Самарской области.

 

Теги: Акценты

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