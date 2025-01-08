В Самарской области пройдет региональный этап всероссийского конкурса социальной рекламы антинаркотической направленности

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С 10 января по 20 февраля в Самарской области проводится региональный этап всероссийского конкурса социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни. Его цель – привлечение внимание общественности к проблеме незаконного оборота наркотических средств, формирование в обществе негативного отношения к незаконному потреблению таких средств.

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В конкурсе три номинации:

лучший макет наружной социальной рекламы, направленной на снижение спроса на наркотики

лучший видеоролик антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни

лучший видеоролик антинаркотической направленности для соцсетей

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Участниками могут стать все желающие жители региона, разделяющие идеи здорового образа жизни. Работы размещаются в облачном хранилище, ссылки принимаются по почте saonon@mail.ru до 15 февраля. Три лучшие работы от каждого региона выйдут в финал всероссийского конкурса.

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Организатор конкурса – главное управление МВД России по Самарской области.