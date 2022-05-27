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В Самаре пройдут Официальные спортивные соревнования Самарской области по парусному спорту в классе яхт "FINN"

27 мая 2022 10:43
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В Самаре пройдут Официальные спортивные соревнования Самарской области по парусному спорту в классе яхт "FINN"

Официальные спортивные соревнования Самарской области по парусному спорту проводятся в рамках реализации календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Самарской области на 2022 год, утвержденного министерством спорта Самарской области.
Особенность предстоящих соревнований в том, что они будут представлять серию динамичных гонок, каждая из которых длится по 10-15 минут. Это будут гонки с пересадками. Участники должны будут поочерёдно отгоняться на каждой из пяти лодок, что ставит спортсменов в равные условия. В гонках примут участие яхтсмены из Самары и Тольятти, в числе которых 9 мастеров спорта, ветеран яхтинга, мастер спорта СССР Александр Сивицкий (72 года, Тольятти). Также выступят юниоры (возраст  – от 9 до 18 лет).
Победители и призеры соревнований в личном основном зачете будут награждены дипломами и медалям.

Название соревнованиям «Белый треугольник» дано в честь книги о парусном спорте «Белый треугольник», написанной легендарным советским яхтсменом, трехкратным олимпийским чемпионом Валентином Григорьевичем Манкиным.

Напомним, что в 2021 году в Самаре после длительного перерыва были возобновлены гонки в классе «FINN», 1-ое место  в городских соревнованиях в классе «финн» в 2021 г.  занял многократный победитель чемпионатов СССР и кубков России Дмитрий Петров,  серебренным призером стал Александр Кулюкин.  Гонки на «финнах» вызвали интерес среди парусного сообщества, и было принято решение организовать в 2022 г. регату «Белый треугольник», на этот раз уже в статусе областных соревнований.

 «Финны» появились в середине ХХ века и на протяжении 70 лет служат парусному спорту. Особенно популярны они были у нас в стране в советское время. С 1991 г. по 2020 г. (30 лет) соревнования в Самаре (Куйбышеве) на «финнах» не проводились. В 2021 г. группа энтузиастов решила вернуть Самаре возможность гоняться на финнах. Областные соревнования «Белый треугольник» в классе яхт "FINN" – возрождение традиции.

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