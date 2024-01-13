Тольяттинец Владимир Шешенин второй раз подряд стал победителем «Гонки чемпионов»

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В селе Сосновка около Тольятти завершились традиционные соревнования с участием сильнейших гонщиков страны. За увлекательными заездами на полигоне АВТОВАЗа наблюдали тысячи поклонников автоспорта.



Участники турнира порадовали многочисленных болельщиков своим мастерством и бескомпромиссной борьбой на трассе. Второй раз подряд победителем турнира стал тольяттинец Владимир Шешенин.



Результаты гонки:



Владимир Шешенин

Дмитрий Брагин

Кирилл Ладыгин



Кубок победителю вручил губернатор Дмитрий Азаров, который вместе с земляками на трибунах трека поддерживал спортсменов.



- Я приветствую вас здесь, в День рождения Самарской области. Благодарю участников соревнований за зрелище, которое они подарили сегодня. И конечно, тысячи самых преданных болельщиков, которые несмотря на русскую зиму, мороз в 25 градусов, приехали на этот праздник спорта, мужества и скорости. Спасибо, дорогие друзья, - сказал глава региона на церемонии награждения.



Губернатор также поблагодарил всех организаторов и партнеров «Гонки чемпионов», в частности, АВТОВАЗ и лично президента завода Максима Соколова за настоящий праздник для всех любителей спорта.

Фото: пресс-служба правительства СО