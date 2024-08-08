Сборная региона заняла третье место в командном зачете первенства РФ по спортивному туризму

В Пензе завершилось первенство России по спортивному туризму на пешеходных дистанциях. Сборная Самарской области завоевала пять медалей.
Дистанция пешеходная - связка:
Анна Шашкова / Анастасия Романова (юниорки) - золото
Павел Колесов / Александр Губанов (юниоры) - серебро
Кирилл Тютюньков / Илья Бекасов (юниоры) - бронза
Личная дистанция:
Илья Товкач (юноши) - бронза
Групповая гонка:
Павел Колесов / Александр Губанов / Илья Бекасов / Кирилл Тютюньков (юниоры) - бронза
По сумме всех дисциплин в командном зачете среди субъектов РФ сборная Самарской области завоевала 3 место.
Фото: минспорта СО