Сборная региона заняла третье место в командном зачете первенства РФ по спортивному туризму

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В Пензе завершилось первенство России по спортивному туризму на пешеходных дистанциях. Сборная Самарской области завоевала пять медалей.



Дистанция пешеходная - связка:

Анна Шашкова / Анастасия Романова (юниорки) - золото

Павел Колесов / Александр Губанов (юниоры) - серебро

Кирилл Тютюньков / Илья Бекасов (юниоры) - бронза



Личная дистанция:

Илья Товкач (юноши) - бронза



Групповая гонка:

Павел Колесов / Александр Губанов / Илья Бекасов / Кирилл Тютюньков (юниоры) - бронза



По сумме всех дисциплин в командном зачете среди субъектов РФ сборная Самарской области завоевала 3 место.

Фото: минспорта СО