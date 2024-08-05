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Команда девушек и юниорок от Самарской области - серебряные призеры Чемпионата МЧС России
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Команда девушек и юниорок от Самарской области - серебряные призеры Чемпионата МЧС России

5 августа 2024 18:14
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В Республике Марий Эл, с 30 июля по 4 августа, прошел Чемпионат МЧС России и Первенство МЧС России по пожарно-спасательному спорту.

В Республике Марий Эл, с 30 июля по 4 августа, прошел Чемпионат МЧС России и Первенство МЧС России по пожарно-спасательному спорту.

В соревнованиях приняли участие спортивные команды мужчин,женщин, юношей и девушек из 24-х субъектов Российской Федерации по пожарно-спасательному спорту.

 На стадионе «Дружба» лучшие из лучших спортсменов страны продемонстрировали свои физические качества в спортивных дисциплинах пожарно-спасательного спорта: «штурмовая лестница – 4 этаж – учебная башня», «штурмовая лестница – 2 этаж – учебная башня», «полоса препятствий», «двоеборье», «пожарная эстафета» и «боевое развертывание».

В комплекс упражнений данного вида спорта входят спортивные дисциплины, которые не имеют аналогов в других видах спорта. Они направлены на повышение и совершенствование профессиональных навыков пожарных и спасателей, демонстрируют физическую, моральную и командную подготовку при выполнении служебных задач.

Команда девушек и юниорок от Самарской области, второй год подряд, завоевали серебряные награды в дисциплине «Боевое развертывание».

Трифонова Елизавета

Колвина Ульяна

Великанова Виктория

Юсеева Евгения

Кириллова Надежда

Мазина Дарья

Поздравляем!

 

Фото:   пресс-служба ГУ МЧС СО

 

 

Теги: МЧС Самара

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