Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин  подвел итоги встречи и сезона

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Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин после матча 42-го тура Олимп-Первенства ФНЛ против "Балтики" (1:0) подвел итоги встречи и сезона.

– Когда туров 10-12 назад я ребятам немного проговорил, что было бы неплохо набрать 100 очков и забить 100 голов, это казалось чем-то немыслимым, космическим. Учитывая, что у нас еще кубковые матчи были. Но надо отдать должное ребятам. Они действительно поставили для себя цель. Этих целей было в итоге много: выход в РПЛ, первое место, параллельно кубковые задачи. Теперь 100 очков. Приятно устанавливать рекорды, достижения, они запоминаются, цифра красивая, о ней будут говорить. Очень приятно, что мы в итоге это сделали. Непосредственно по игре. Конечно, нам было тяжело. Мы провели огромную ротацию не от хорошей жизни. Человек 5-6 после предыдущей игры, которая была сверхэнергозатратной для нас, были травмированы. В итоге нам всю игру не хватало энергетики. У нас было всего 2,5 дня между играми. Плюс перелеты, достаточно непростые. Но опять же, хочу выразить благодарность ребятам. Они в этом году, в этом сезоне не только показывали по-настоящему хороший футбол, но и закалялись с точки зрения характера. Это было непросто. Это было на очень длительном отрезке. Вряд ли кто-то сыграл 49 матчей, как мы.

– Сегодня после перерыва "Крылья" стали очень низко играть. Это "Балтика" заставила или была установка все зоны закрыть?

– Скорее всего, это и то, и то. Мы просили ребят поднять игру, но для того, чтобы не защищать счет, а что-то создавать, наверное, у нас не было физических и эмоциональных сил. Мы действительно им говорили, я бы сказал, что это было не в перерыве. Это было в конце первого тайма. Такая тенденция прослеживалась. Мы попробовали отреагировать, когда "Балтика" перешла на игру в пять защитников. Но на поле вначале у нас было много футболистов, которые не играли в матчах, которые мы определенным тактическим образом проводили против команд с пятью защитниками. И нам этот момент до перерыва показался не очень качественным. В перерыве мы кому-то напомнили, кому-то подсказали какие действия мы должны провести. Но мы прекрасно понимаем, что у "Балтики" было много моментов, больше, чем у нас. Хотя у нас были ярче, сами помните (смеется). Мы удерживали счет. После того, как мы повели, играли малой кровью. И на этом спасибо. Мы уже не то, что бегать не могли, некоторые дышать на поле не могли. Получилась такая игра, действительно, хозяева доминировали и поддавливали всю игру.

– Приятно ли играть в такой атмосфере? Много зрителей, много фанатов "Крыльев Советов".

– Да, я благодарен очень нашим фанатам. То единение, которое у нас в течение сезона произошло, нам очень помогло, нам стало легче. Когда нам тяжело, мы знаем, ради кого и для чего мы играем. Получилось, что хороший стадион, достаточное количество болельщиков. И поддержка была: и хозяев, и нас. Очень большое число приехало в Калининград – это не ближний путь. Прекрасная атмосфера. Трудно сказать, что что-то не так. Наверняка всем понравилось, что было на поле и за полем.

– На старте сезона в шести первых матчах у "Крыльев" было всего две победы. Если брать весенний отрезок – ни одного поражения в ФНЛ, только "Локомотиву" в Кубке. За счет чего? Ребята познакомились с вашими требованиями? Удалось сыграться?

– Это всегда комплекс причин. У нас было всего пять дней до первого матча как раз с "Балтикой". Конечно, к тому времени нормально познакомиться мы не могли. У всех тренеров есть определенные требования, которые должны быть реализованы на поле. На это обязательно нужно время. Если бы мы хотя бы какие-то полноценные сборы имели, хоть один сбор, нам было бы легче. Но тот график чемпионата, когда у нас вообще нет недельных циклов, у вас-то они еще были, а у нас из-за дополнительных четырех кубковых матчей в весенне стадии, не было. Где-то в марте был шестидневный цикл, но остальное – три-четыре дня. Это очень напряженно. Это связанно с тем, что мы не могли тренировочной работой реагировать на нашу игру. Из-за этого немного не хватило быстрее втянуться, познакомиться друг с другом. Но и честно говоря, в первые туры были ситуации, когда любой удар нам залетал. Когда судейский ошибки были очень грубые. Все это вместе, действительно, принесло 11 потерянных очков в четырех матчах. Во втором круге у нас одно поражение, одна ничья, потеряли пять очков. "Оренбург" – одна из тех команд, от которой мы потеряли. Я бы хотел поблагодарить наших соперников, я имею ввиду тех, с кем мы больше всего боролись на протяжении всего чемпионата. Это "Нижний Новгород" и "Оренбург". Это была очень достойная борьба, команды показали на протяжении сезона высокую стабильность. Большой, огромный процент набранных очков. Условно, "Нижний Новгород", который не попадает напрямую, в любом другом случае мог выйти с первого места. Это нас мотивировало, нас заставило на протяжении всего сезона не расслабляться. Мы долго не могли даже на второе место выйти, которое прямое для выхода. Только после перерыва и победы над "Нижним Новгородом" мы заняли первое место. Допустим, если мы скажем, что в этот момент нам игралось легко, то если встать на позицию "Оренбурга", то они за это время потеряли всего около 8-9 очков. И отстали за это время. То есть за 16 матчей теряют всего 8-9 очков и отстают на 7. Это очень много. Мы действительно хорошо прошли этот отрезок. Радует, что большая часть матчей, когда у нас особенно еще были силы, мы играли в такой футбол, который нравится зрителям. Хочу еще раз о них вспомнить. Болельщики нам помогли стать той командой, которой мы стали.

– Сказали про "Нижний Новгород" и "Оренбург", а сильно ли им уступает "Балтика"?

– Честно, ожидал в течение сезона большего от "Балтики". Я хорошо знаю и тренерский штаб, двое из тренеров помогали мне в "Кубани". Но ожидал, что одним из конкурентов в этом чемпионате будет "Балтика". Но что-то не задалось. Сложный сезон, кого-то ковид "укусил" сильнее, кого-то одномоментно, кого-то – расплывчато, кого-то – чуть отпустил. У каждого есть, что вспомнить в этом сезоне. В этот момент было, видимо, слишком много потеряно очков. В этом году "Балтика" немного изменилась, стала более прагматичной. Раньше это было доминирование с мячом, весь матч, это было обязательно. Сейчас много матчей играет по счету. Я не говорю, что это плохо или хорошо. Футбол такая игра – процент владения мячом не дает очков. Все нужно уметь сочетать в своей игре. Поэтому много интересных футболистов, игровых идей есть у "Балтики". Всегда, если есть возможность, посмотрю "Балтику". Потому что здесь есть, что мне взять как тренеру. Мы все должны всегда учиться. Интересная команда. Не понимаю, кто будет в стыковых матчах играть. Но город, инфраструктура, команда, работа клуба и команды футбольной достаточно интересна. Это не пустые слова, я так думаю.

– Сезон получился долгим. Впереди отдых. Какие потом планы у команды?

– Мы примерно 13 июня собираемся и едем на сбор. Деталей и планов не буду рассказывать. Мы сами кое-какие моменты для себя должны прояснить. Не все идеально, как в турнирной таблице, например. Мы обязательно должны это межсезонье провести с пользой. Мы хотим быть сильнее, нам нужно усиление. Но у нас есть команда, поэтому усиление должно быть точечное. Мы понимаем, какие позиции нам можно и нужно усиливать, в остальных вопросах, у нас много организационных моментов. Я от всего сердца хотел бы поблагодарить всех, кто причастен к этой победе. Она кажется красивой и легкой. Но она не была легкой. Много работы было проведено, такой, которой не видно для обычного взгляда, для болельщиков. Начиная от суперподдержки губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, заканчивая работой всех структур клуба. Я всех их благодарю. Вы все сделали все, чтобы мы выступили вот так, что сезон действительно запомнится. Уверен, это исторический для нас сезон. В завершении добавлю про соперника: "Балтика" должна быть в Премьер-лиге. Все для этого есть: шикарный город, стадион, атмосфера, то количество зрителей, которые хотят болеть, понимают футбол. Уверен, что команда в одном шаге. Или сейчас, или на следующий год.

Фото: ФК "КС"