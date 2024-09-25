В Волжском районе в ДТП пострадали водитель и трое пассажиров

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24 сентября на территории Самарской области зарегистрировано 8 ДТП, в которых пострадали 12 человек.

Одно из ДТП произошло в 23:10 в Волжском районе. 22-летний молодой человек, управляя автомобилем LADA Priora, двигаясь по автомобильной дороге «Обход г. Самара», в районе 10 км, при перестроении на другую полосу, не уступил дорогу автомобилю LADA Priora, под управлением 20-летнего водителя, который двигался в попутном направлении прямо и допустил с ним столкновение. 22-летнего водителя и его троих пассажиров с места ДТП доставили в медицинское учреждение.