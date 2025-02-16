В Сызрани при столкновении двух автомобилей пострадала женщина

117

15 февраля на территории Самарской области зарегистрировано одно дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал один человек. Сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 307 нарушений ПДД РФ, в том числе 38 нарушений светопропускаемости стекол автомобиля и 12 нарушений правил перевозки детей.

Вечером 19-летний мужчина, управляя автомобилем ВАЗ-2106, двигался по улице Смирницкой Сызрани со стороны улицы Володарского в направлении улицы Ерамасова. В пути следования, возле дома №39, не выбрал безопасную дистанцию и допустил столкновение с движущейся в попутном направлении автомашиной Cher Tiggo, под управлением 57-летнего мужчины. Пассажиру иномарки - 57-летней женщине назначено амбулаторное лечение.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства дорожно-транспортных происшествий, произошедших на территории Самарской области.

Фото: ГУ МВД СО