В Самарской области в результате ДТП опрокинулся и загорелся грузовик

131

17 апреля в 19:13 в территориальное пожарно-спасательное подразделение поступила информация о дорожно-транспортном происшествии на 9 километре трассы «Обход Тольятти».

По прибытии было установлено, что произошло опрокидывание грузовой фуры Volvo с последующим возгоранием кабины, падением груза, следствием чего стало столкновение с автомобилем Renault sandero.

К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. Пожарные-спасатели в ходе проведения аварийно-спасательных работ отключили системы электропитания автомобилей, ликвидировали пожар, провели сбор информации, стабилизировали транспортные средства.

По факту происшествия сотрудники полиции проводят проверку.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"