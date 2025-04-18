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В Самарской области в результате ДТП опрокинулся и загорелся грузовик

18 апреля 2025 13:10
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В Самарской области в результате ДТП опрокинулся и загорелся грузовик

17 апреля в 19:13 в территориальное пожарно-спасательное подразделение  поступила информация о дорожно-транспортном происшествии на 9 километре трассы «Обход Тольятти». 
По прибытии было установлено, что произошло опрокидывание грузовой фуры Volvo с последующим возгоранием кабины, падением груза, следствием чего стало столкновение с автомобилем Renault sandero.
К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. Пожарные-спасатели в ходе проведения аварийно-спасательных работ отключили системы электропитания автомобилей, ликвидировали пожар, провели сбор информации, стабилизировали транспортные средства.
По факту происшествия сотрудники полиции проводят проверку.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Теги: ДТП

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