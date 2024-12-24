В Самарской области легковушка попала под поезд

161

В Самарской области инспекторам ГИБДД предстоит выяснить причины ДТП на железной дороге. Оно произошло вечером в понедельник, 23 декабря, недалеко от села Ивановка Богатовского района.

— По предварительной информации, 37-летняя женщина-водитель Changan ехала одна. Она проехала на красный свет и столкнулась с поездом, — сообщили в полиции.

Известно, что женщине удалось выжить. Ее осмотрели врачи и госпитализировали.

Инспекторам ГИБДД предстоит выяснить причины аварии. Кроме полиции, на месте работали пожарные-спасатели ПСО 15 противопожарной службы Самарской области, пишет 63.ру.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области