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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самаре столкнулись две иномарки, одна перевернулась

3 мая 2022 11:59
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В Самаре столкнулись две иномарки, одна перевернулась

2 мая на территории Самарской области зарегистрировано 6 ДТП, в которых 8 человек получили ранения различной степени тяжести. 

Одно из ДТП произошло в Советском районе областного центра в 00:55. Водитель 1986 года рождения, управляя автомобилем «Kia Cerato», следовал по ул. Дыбенко со стороны ул. Карбышева в направлении ул. Советской Армии. При повороте налево в дворовой проезд дома 36А по ул. Дыбенко, не уступил дорогу транспортному средству «Suzuki Jimny», под управлением водителя 1984 года рождения, который двигался со встречного направления прямо. В результате ДТП произошло опрокидывание автомобиля «Suzuki». Телесные повреждения получили водитель и пассажир автомобиля «Suzuki». Водитель госпитализирован, девушке-пассажиру 1996 года рождения оказана разовая медицинская помощь.

Теги: ДТП

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