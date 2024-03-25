В Самаре и Тольятти введен карантин по бешенству

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Также очаги заболевания выявлены еще на двух территориях региона.

Карантин по бешенству введен в Самаре, Тольятти, а также в Сергиевском и Алексеевском районах Самарской области. Соответствующие постановления подписал губернатор Дмитрий Азаров. Документы размещены на портале правовой информации 25 марта 2024 года.

Очаги заболевания обнаружены в границах животноводческой фермы в поселке Нива Сергиевского района и в личном подсобном хозяйстве в Алексеевском районе. В Самаре и Тольятти они выявлены в поселке Винтай в Красноглинском районе и на земельном участке в Центральном районе соответственно.

Посторонним лицам запрещено посещать территории и вывозить с них больных животных. Кроме того, в их границах запрещены массовые мероприятия, пишет СитиТраффик.