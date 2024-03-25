В Самаре и Тольятти введен карантин по бешенству

Я нашел ошибку
Главные новости:
Члены совета обсудили кадровые и финансовые и вопросы деятельности фонда, а также новые направления работы.
В Москве состоялось первое заседание обновленного состава Наблюдательного совета фонда «Защитники Отечества»
Группа «Пикник» намерена провести концерт в память о жертвах теракта в «Крокусе»
Группа «Пикник» намерена провести концерт в память о жертвах теракта в «Крокусе»
На модернизацию дорожной сети Тольятти выделено 754 млн руб.
На модернизацию дорожной сети Тольятти выделено 754 млн руб.
Еще один проект из сферы культуры стал участником проекта АСИ «Сильные идеи для нового времени» из Самарской области
Еще один проект из сферы культуры стал участником проекта АСИ «Сильные идеи для нового времени» из Самарской области
В Самаре пройдет IV фестиваль своевременного танца "Круг лиц"
В Самаре пройдет IV фестиваль своевременного танца "Круг лиц"
Комитет Госдумы одобрил законопроект о легализации белых хакеров
Комитет Госдумы одобрил законопроект о легализации белых хакеров
Сотрудники самарского Росреестра провели семинар для адвокатского сообщества
Сотрудники самарского Росреестра провели семинар для адвокатского сообщества
В Кинельском муниципальном районе горели две бани
В Кинельском муниципальном районе горели две бани
Наверх
Самара  +4 °C, Тольятти  +3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 92.61
0.66
EUR 100.22
-0.14
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Лекция Олега Горяинова «Советский политический триллер и его тени» пройдет в Самаре
В СОУНБ пройдет открытие выставки московского художника-графика Светланы Цыкаловой "Душа карандаша"
Фестиваль-выставка животных из приютов «Друг Человека» состоится в Самаре 23 и 24 марта
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самаре и Тольятти введен карантин по бешенству

25 марта 2024 13:16
491
В Самаре и Тольятти введен карантин по бешенству

Также очаги заболевания выявлены еще на двух территориях региона.

Карантин по бешенству введен в Самаре, Тольятти, а также в Сергиевском и Алексеевском районах Самарской области. Соответствующие постановления подписал губернатор Дмитрий Азаров. Документы размещены на портале правовой информации 25 марта 2024 года.

Очаги заболевания обнаружены в границах животноводческой фермы в поселке Нива Сергиевского района и в личном подсобном хозяйстве в Алексеевском районе. В Самаре и Тольятти они выявлены в поселке Винтай в Красноглинском районе и на земельном участке в Центральном районе соответственно.

Посторонним лицам запрещено посещать территории и вывозить с них больных животных. Кроме того, в их границах запрещены массовые мероприятия, пишет СитиТраффик.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
29 марта стартует Всероссийская акция
25 марта 2024  12:59
29 марта стартует Всероссийская акция "Семейные традиции"
132
Самарцев просят не переходить по льду на другую сторону Волги
25 марта 2024  10:53
Самарцев просят не переходить по льду на другую сторону Волги
191
В России – день траура по погибшим в
24 марта 2024  10:21
В России – день траура по погибшим в "Крокус Сити Холле"
677
Из-за трагедии в Москве фестиваль
23 марта 2024  10:49
Из-за трагедии в Москве фестиваль "Друг Человека" 23 и 24 марта в Самаре не состоится
1469
На Куйбышевском НПЗ в Самарской области произошло возгорание
23 марта 2024  10:10
На Куйбышевском НПЗ в Самарской области произошло возгорание
896
Весь список