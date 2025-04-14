В Отрадном перевернулся квадроцикл

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13 апреля на территории Самарской области зарегистрировано четыре дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали пять человек, один из которых - несовершеннолетний.

В Отрадном в 16:05 час. 28-летний мужчина, управляя квадроциклом Rato, незарегистрированным в установленном порядке, без мотошлема двигался по улице Приветской со стороны улицы Пушкина в направлении улицы Рабочей. В пути следования, возле дома № 72, при выборе скорости движения не учел особенности и состояние транспортного средства, и, не справившись с управлением, допустил его опрокидывание. Водитель госпитализирован.