В Отрадном перевернулся квадроцикл

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Железнодорожном районе Самары снесут автосервис
В Железнодорожном районе Самары снесут автосервис
Самарцы обратили внимание властей на неработающий светофор на пересечении ул. Авроры/Московского шоссе
Самарцы обратили внимание властей на неработающий светофор на пересечении ул. Авроры/Московского шоссе
Россия в 2026 году перейдёт на двухэтапную индексацию страховых пенсий
Россия в 2026 году перейдёт на двухэтапную индексацию страховых пенсий
В выходные в Самарской области состоянии опьянения водили машину 48 человек
В выходные в Самарской области состоянии опьянения водили машину 48 человек
На должность руководителя Департамента управления имуществом Самары назначена Маргарита Шерстнева
На должность руководителя Департамента управления имуществом Самары назначена Маргарита Шерстнева
назначен начальник областной Госавтоинспекции
Назначен начальник областной Госавтоинспекции
Представители Росгвардии приняли участие в рейдах в период открытия охотничьего сезона в Самарской области
Представители Росгвардии приняли участие в рейдах в период открытия охотничьего сезона в Самарской области
Более 41,5 тысячи человек вышли на «Гагаринский» субботник в Самаре
Более 41,5 тысячи человек вышли на «Гагаринский» субботник в Самаре
Наверх
Самара  +8 °C, Тольятти  +7 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 84
-1.02
EUR 96.22
1.62
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка молодого самарского искусства
«ЗИМ Галерея»: на закрытии выставки Дарьи Емельяновой пройдет экскурсия и ярмарка картин
В ПФО стартовала конференция «Основы российской государственности: развитие»  
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Отрадном перевернулся квадроцикл

14 апреля 2025 11:59
143
В Отрадном перевернулся квадроцикл

13 апреля на территории Самарской области зарегистрировано четыре дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали пять человек, один из которых - несовершеннолетний. 

В Отрадном в 16:05 час. 28-летний мужчина, управляя квадроциклом Rato, незарегистрированным в установленном порядке, без мотошлема двигался по улице Приветской со стороны улицы Пушкина в направлении улицы Рабочей. В пути следования, возле дома № 72, при выборе скорости движения не учел особенности и состояние транспортного средства, и, не справившись с управлением, допустил его опрокидывание.  Водитель госпитализирован.

Теги: ДТП

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Тольятти водитель сбил пассажира, выходившего из другой машины
13 апреля 2025, 14:10
В Тольятти водитель сбил пассажира, выходившего из другой машины
Тот с многочисленными травмами госпитализирован с места ДТП. Происшествия
478
Мотоциклист в Ставропольском районе наехал на бетонный блок и опрокинулся в кювет
13 апреля 2025, 13:57
Мотоциклист в Ставропольском районе наехал на бетонный блок и опрокинулся в кювет
После ДТП мотоциклист с травмами ноги госпитализирован. Происшествия
812
Самокатчик 1981 года рождения госпитализирован с травмой ноги.
12 апреля 2025, 18:28
На Заводском шоссе в Самаре самокатчик врезался в автомобиль
Самокатчик 1981 года рождения госпитализирован с травмой ноги. Происшествия
762
В центре внимания
На должность руководителя Департамента управления имуществом Самары назначена Маргарита Шерстнева
14 апреля 2025  14:05
На должность руководителя Департамента управления имуществом Самары назначена Маргарита Шерстнева
149
назначен начальник областной Госавтоинспекции
14 апреля 2025  13:59
Назначен начальник областной Госавтоинспекции
222
Более 41,5 тысячи человек вышли на «Гагаринский» субботник в Самаре
14 апреля 2025  13:45
Более 41,5 тысячи человек вышли на «Гагаринский» субботник в Самаре
123
глава Самарского внутригородского района Самары Роман Радюков проведет прямой эфир с жителями
14 апреля 2025  11:16
Сегодня глава Самарского внутригородского района Самары проведет прямой эфир с жителями
175
Иван Носков проверил подготовку «Спецремстройзеленхоза» к оформлению клумб и цветников Самары
14 апреля 2025  10:29
Иван Носков проверил подготовку «Спецремстройзеленхоза» к оформлению клумб и цветников Самары
206
Весь список